Море позитива от бега

Более 10 000 бегунов приняли участие в харьковском марафоне. При этом наиболее массовой - более 400 человек, была команда Herbalife Nutrition - от маленьких детей до мужчин в возрасте.

Николай, член команды Herbalife Nutrition:

Я раньше очень много бегал. В юности. Сейчас мне 59 лет и решил возобновить.

Полина, 10 лет, член команды Herbalife Nutrition:

Будет классная разминка с олимпийской чемпионкой Еленой Говоровой. И просто море позитива Получить, море удовольствия, и держать себя в форме.

Действительно, предшествовала забегам разминка, которую для членов команды уже традиционно провела олимпийская призерка Елена Говорова.

Елена Говорова, фитнес-эксперт компании Herbalife Nutrition:

Ребята - молодцы. Тренировались. У нас есть свой в Telegram чат. Наша компания делает все, чтобы люди были мотивированы вести здоровый образ жизни.

Далее же единомышленники отправились на дистанцию. А после ее преодоления выглядели крайне позитивно и оптимистично.

Наталья Михно, член команды Herbalife Nutrition:

Это второй раз мы бежим уже в этом марафоне. Потрясающий праздник здоровья, красоты. Это такая волна наслаждения, позитива, которая пронеслась по городу.

Впереди еще марафоны в Днепре, Львове, Одессе, Запорожье и Киеве, где можно почувствовать энергию спорта и присоединиться к команде единомышленников.