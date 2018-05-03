Море позитива от бега

Более 10 000 бегунов приняли участие в харьковском марафоне. При этом наиболее массовой - более 400 человек, была команда Herbalife Nutrition - от маленьких детей до мужчин в возрасте.
Николай, член команды Herbalife Nutrition:
Я раньше очень много бегал. В юности. Сейчас мне 59 лет и решил возобновить.
Полина, 10 лет, член команды Herbalife Nutrition:
Будет классная разминка с олимпийской чемпионкой Еленой Говоровой. И просто море позитива Получить, море удовольствия, и держать себя в форме.
Действительно, предшествовала забегам разминка, которую для членов команды уже традиционно провела олимпийская призерка Елена Говорова.
Елена Говорова, фитнес-эксперт компании Herbalife Nutrition:
Ребята - молодцы. Тренировались. У нас есть свой в Telegram чат. Наша компания делает все, чтобы люди были мотивированы вести здоровый образ жизни.
Далее же единомышленники отправились на дистанцию. А после ее преодоления выглядели крайне позитивно и оптимистично.
Наталья Михно, член команды Herbalife Nutrition:
Это второй раз мы бежим уже в этом марафоне. Потрясающий праздник здоровья, красоты. Это такая волна наслаждения, позитива, которая пронеслась по городу.
Впереди еще марафоны в Днепре, Львове, Одессе, Запорожье и Киеве, где можно почувствовать энергию спорта и присоединиться к команде единомышленников.