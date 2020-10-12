Мощный нокаут. Боксер упал, как подкошенный

Чемпионский бой завершился нокаутом во 2-м раунде.

Во французском городе Кан в главном бою боксерского вечера за титул чемпиона Европы по версии EBU в среднем весе дрались француз Максим Бесье и Маттео Синьяни из Италии.

Развязка случалась, аккурат, в середине второго раунда - через полторы минуты после его начала.

Прошел левый хук Бесье, и Синьяни упал головой вперед. На удивление, фактически нокаутированный итальянский боксер сумел подскочить на ноги, однако на ногах при этом практически не держался.

Рефери сначала считал до 10-ти, а затем дал отмашку о прекращении боя.

Ниже на видео нокаут на 6:10.