Мотоциклист вїехал в голову упавшего соперника

Авария во время соревнований по мотоспорту могла привести к летальному исходу.

Во время мотогонки Ла-Баньеса, которая прошла в испанском городе Леон один из гонщиков - Пабло Каберо не справился с управлением и упал. Ехавший позади Мигель Анхель Фернандес не имел времени для маневра и врезался передним колесом в голову упавшего.

Каберо біл тут же госпитализирован. Но, как оказалось, никакого вреда его здоровью эта устрашающая увария не принесла.

Мотошлем спас от неприятностей. Голова Каберо осталась в целости и невредимости.