 

Мотоциклист вїехал в голову упавшего соперника

13 августа 2019 г. 16:31
Автор: Виталий Лабскир
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Авария во время соревнований по мотоспорту могла привести к летальному исходу.

Во время мотогонки Ла-Баньеса, которая прошла в испанском городе Леон один из гонщиков - Пабло Каберо не справился с управлением и упал. Ехавший позади Мигель Анхель Фернандес не имел времени для маневра и врезался передним колесом в голову упавшего.

Каберо біл тут же госпитализирован. Но, как оказалось, никакого вреда его здоровью эта устрашающая увария не принесла.

Мотошлем спас от неприятностей. Голова Каберо осталась в целости и невредимости.

Видео: 

Un piloto se cae en plena carrera y una moto lo golpea en la cabeza a toda velocidad

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