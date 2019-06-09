Мячом в голову. Футболист сделал больно болбою

09 июня 2019 г. 15:48
Автор: Виталий Лабскир
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Неприятный эпизод случился во время отборочного матча футбольных сборных Греции и Италии к Евро-2020.

Футболист сборной Италии Николо Барелла, расстроившись от того, что упустил мяч за пределя поля, "зарядил" этим самым мячом в голову бедняжки болбоя. Тот от удара упал.

Барелла. тут же подбежал с извинениями к потрясенному от удара мальчику, подающему мячи.

Арбитр оставил этот эпизод без внимания, почему-то не показав Барелле желтую карточку.

Сам же матч завершился победой итальянцев - 3:0. При этом Барелла забил один из голов.

Видео: 

Barella vs Raccattapalle - GRECIA-ITALIA Qualificazioni Europei 2020

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