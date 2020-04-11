На Мадейре Роналду попался на нарушении карантина

"У Роналду нет привелегий", - настаивают власти португальского острова Мадейра. Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, родившийся на Мадейре, коротает на этом острове время, ожидая завершения пандемии коронавируса.

Роналду, выступающий за итальянский "Ювентус", "попался" на том, что нарушил правила самоизоляции и потренировался на стадионе местной команды "Насьонал де Мадейра" из Фуншала.

"У Роналду нет и не может быть специального разрешения на тренировки. У него такое же право на тренировки и несоблюдение самоизоляции, как и у всех других жителей", - заявил представитель местных властей.