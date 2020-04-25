На поле стадиона "Ливерпуля" появилось сердце и 7 букв. Что они означают

25 апреля 2020 г. 14:22
Автор: Виталий Лабскир
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На зеленом поле стадиона "Энфилд" в Ливерпуле, где проводит свои домашние матчи футбольный "Ливерпуль", теперь нарисовано белое сердце и три буквы в одном ряду - NHS, а также четыре в другом - YNWA.

NHS - это аббревиатура Национальной службы здравоохраненя Великобритании.

YNWA - первые буквы названия песни «You'll Never Walk Alone» ("Ты никогда не будешь одинок"). Эта песня является гимном футбольного клуба "Ливерпуль".

Надпись же на газоне - это благодарность Национальной службе здравоохранения, которая ведет изнуряющую борьбу с коронавирусом.

 

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