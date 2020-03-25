На стадионе на 40 тысяч зрителей монтируется госпиталь для больных коронавирусом

25 марта 2020 г. 15:02
Автор: Виталий Лабскир

Миру, увы, не до футбола.

Стадион "Пакаэмбу" в бразильском Сан-Паулу вмещает 40109 зрителей. На нем проводят свои матчи футбольные команды "Коринтианс", "Палмейрас" и "Сан-Паулу".

Но в Бразилии, как и в большинстве стран мира, футбол отложен на неопределенный срок из-за коронавируса.

На футбольном же поле стадиона "Пакаэмбу" начался монтаж госпиталя для больных коронавирусом. Планируется, что здесь будет размещено 200 больничных коек.

Согласно официальной статистике в Бразилии уже 2271 инфицированный коронавирусом. При этом 47 человек умерли. 

Видео: 

Brazil stadium turning into hospital for coronavirus

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