На трибунах вместо зрителей рассадили секс-кукол

18 мая 2020 г. 17:44
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольный матч привел к сексуальному скандалу.

Чемпионат Южной Кореи по футболу рискнул стартовать, вопреки когронавирусу. При этом турнир проходит без зрителей.

На 2-й тур пришелся первый домашний матч футбольного клуба "Сеул". ФК "Сеул" принимал команду "Кванджу". Вместо зрителей на трибуны были усажены манекены. Но при этом почему-то манекены секс-кукол, некоторые из которых рекламировали порнографические сайты.

Под наблюдением столь "специфических" зрителей "Сеул" одержал победу 1:0.

Правда, затем руководство клуба публично извинилось за секс-скандал, посетовав, что не обратило внимание на то, что в качестве заказанных зрителей-манекенов были доставлены секс-куклы с рекламой порносайтов.

Видео: 

FC Seoul Football Club Apologises For using Sex Dolls as Fans!

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