На трибунах вместо зрителей рассадили секс-кукол

Футбольный матч привел к сексуальному скандалу.

Чемпионат Южной Кореи по футболу рискнул стартовать, вопреки когронавирусу. При этом турнир проходит без зрителей.

На 2-й тур пришелся первый домашний матч футбольного клуба "Сеул". ФК "Сеул" принимал команду "Кванджу". Вместо зрителей на трибуны были усажены манекены. Но при этом почему-то манекены секс-кукол, некоторые из которых рекламировали порнографические сайты.

Под наблюдением столь "специфических" зрителей "Сеул" одержал победу 1:0.

Правда, затем руководство клуба публично извинилось за секс-скандал, посетовав, что не обратило внимание на то, что в качестве заказанных зрителей-манекенов были доставлены секс-куклы с рекламой порносайтов.