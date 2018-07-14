На Уимблдоне состоялся самый длинный в истории полуфинал

В полуфинале Уимблдона Кевин Андерсон из ЮАР одолел Джона Изнера из США в максимальных пяти со счетом 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24. Матч продолжался 6 часов и 36 минут, а пятый сет – 2 часа 55 минут.

По продолжительности это второй матч в истории Уимблдона после легендарной встречи Изнера с Николя Маю на турнире 2010 года. Пятый сет тогда закончился со счетом 70:68 в пользу Изнера, а теннисисты рубились 11 часов и 5 минут на протяжении трех дней.

Матч Андерсона с Изнером - это самый длинный полуфинал в истории Уимблдона: ранее рекорд принадлежал Новаку Джоковичу и Хуану Мартину дель Потро, которые играли 4 часа и 43 минуты.

Это 4-й по продолжительности матч в истории тенниса и всего 13-й, который растянулся больше, чем на шесть часов.

В финале Андерсон сыграет против сербв Новака Джоковича, который также в пяти сетах, но гораздо быстрее одолел испанца Рафаэля Надаля 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8.