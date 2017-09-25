На волнах "Харківської хвилі-2017"

Гребля на байдарках и каноэ. Харьков в минувшие выходные принял весьма представительные соревнования по этому виду спорта.

Шестой год проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Харківська хвиля". На сей раз турнир собрал более 160-ти участников из шести областей Украины. При этом традиционно среди фаворитов были харьковчане.

Игорь Гармаш, президент федерации гребли на байдарках и каноэ Харьковской обл.:

У нас 19 мастеров спорта. 5 раз выигрывали чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон". В этом году участвовали в Венгрии на фестивале. В том году участвовали в Москве на чемпионате мира. Наш ученик занял третье место на чемпионате мира в четверке. У нас много перспективных ребят. Мы надеемся, что мы на этом не остановимся.

Соревнования "Харківська хвиля" оправдали на сей раз свое название. Волны были как никогда большими. Преодолеть сопротивление как волн, так и соперниц, лучше всех удалось харьковчанке Марии Ромащенко.

Мария Ромащенко, победительница "Харківської хвилі-2017":

Это очень сложно для меня было. Но я смогла, я справилась. Я переборола себя. Была очень сильная борьба. Но в итоге у меня все получилось. Я очень рада.

Победителей же ждали призы от "Салтовского мясокомбината", поддержавшего участников "Харківської хвилі".

Геннадий Николенко, зам. директора "Салтовского мясокомбината":

Идея у владельца Салтовского мясокомбината давно была. Он еще занимался в детстве этим. Любитель активного отдыха. С одной стороны - это малотравматичный вид отдыха. С другой стороны - надо развивать. А с третьей стороны - человек сам по себе активный. И футбол, и хоккей и активные виды отдыха у него популяризируются. Поэтому поддержка - это у него идет от души.

Следует еще добавить, что хотя соревнования проводились в гребле на байдарках и каноэ, спортсмены не отказали себе в удовольствии также проехать и на лодке-драконе "Горыныч".