На жеребьевке Australian Open Свитолина не узнала, кто именно будет ее первой соперницей

11 января 2018 г. 12:47
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Первая ракетка женского украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, посеяна на первом турнире "Большого шлема-2018" - Открытом чемпионате Австралии под 4-м номером, поскольку является четвертым номером в мировой табели о рангах.

Сегодня состоялась жеребьевка турнира, которая определила, что Свитолина в первом круге сразится с соперницей, которая отберется в основную сетку Australian Open через квалификацию.

Остальным украинским теннисисткам и теннисистам в первом круге достались такие соперники и соперницы:

Александр Долгополов  Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)

Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)

Екатерина Козлова  Анастасия Павлюченкова (Россия)

Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
 

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