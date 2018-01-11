На жеребьевке Australian Open Свитолина не узнала, кто именно будет ее первой соперницей

Первая ракетка женского украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, посеяна на первом турнире "Большого шлема-2018" - Открытом чемпионате Австралии под 4-м номером, поскольку является четвертым номером в мировой табели о рангах.

Сегодня состоялась жеребьевка турнира, которая определила, что Свитолина в первом круге сразится с соперницей, которая отберется в основную сетку Australian Open через квалификацию.

Остальным украинским теннисисткам и теннисистам в первом круге достались такие соперники и соперницы:

Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)

Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)

Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Екатерина Бондаренко – победитель квалификации

