Надаль одержал 1000-ю победу в своей карьере

05 ноября 2020 г. 18:32
Автор: Виталий Лабскир
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Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль весьма оригинально отреагировал на свой 1000-й победный матч.

Юбилейная виктория случилась во втором раунде турнира серии "Мастерс" в Париже, где он в трех сетах обыграл другого испанца Фелисиано Лопеса - 4:6, 7:6, 6:4.

34-летний Надаль сказал после матча следующее: "Одержать 1000 побед означает, что я старый".

Также Надаль отметил, что его радует, что он на протяжении долгого времени играет на столь высоком уровне.

в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/tennis/news-4181057-rafael-nadal---o-1000-j-pobede-eto-oznachaet-chto-ja-uzhe-staryj.html?utm_source=copypaste
Видео: 

Rafael Nadal's 1000th ATP Tour Win: Highlights, Presentation & Interview

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