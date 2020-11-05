Надаль одержал 1000-ю победу в своей карьере

Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль весьма оригинально отреагировал на свой 1000-й победный матч.

Юбилейная виктория случилась во втором раунде турнира серии "Мастерс" в Париже, где он в трех сетах обыграл другого испанца Фелисиано Лопеса - 4:6, 7:6, 6:4.

34-летний Надаль сказал после матча следующее: "Одержать 1000 побед означает, что я старый".

Также Надаль отметил, что его радует, что он на протяжении долгого времени играет на столь высоком уровне.

в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-4181057-rafael-nadal---o-1000-j-pobede-eto-oznachaet-chto-ja-uzhe-staryj.html?utm_source=copypaste