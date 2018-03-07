Назван диагноз, из-за которого умер во сне 31-летний капитан "Фиорентины"

После вскрытия тела 31-летнего капитана итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори названа причина его скоропстижной смерти во сне. Как оказалось, у Астори была брадиаритмия

Брадиаритмия - это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически становится критичной для жизни.

Для выяснения причин брадиаритмии эксперты проведут гистологию – исследование внутренних органов футболиста, которое займет около двух месяцев.

У Астори остались жена и двухмесячный ребенок.