Назван клуб, в котором продолжит свою карьеру Марко Девич

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" 35-летний Марко Девич вернулся в команду, за которую выступал 15 лет назад.

Марко Девич официально представлен в качестве футболиста сербского "Вождоваца".

В интервью официальному сайту "Вождоваца" Девич сказал:

Самый большой мотив для возвращения в Сербию - это, конечно, семья. Среди прочих предложений я чувствовал, что пришло время возвращаться домой. Я счастлив, что стал членом «Воддоваца», потому что это один из лучших клубов в Сербии, и, самое главное, это здоровая футбольная среда, и это также клуб, из которого я уехал за границу. Я постепенно знакомлюсь с командой и ребятами, и я ожидаю скорой адаптации в команде. Я хочу помочь молодым игрокам развиваться в правильном направлении, и я всегда готов дать совет или что-нибудь еще, что может помочь им в дальнейшем, а также я являюсь хорошим примером как на поле, так и за его пределами.

После пяти туров, сыгранных в чемпионате Сербии, "Вождовац" идет на 10-м месте. Выйти на поле в составе "Вождоваца" Девич может уже в ближашую субботу, 24 августа, в матче чемпионата Сербии против команды "Лучанска Младость".

Пока же "Вождовац" представил видеоклип о знакомстве Девича с командой. Из видео можно понять, что Девич будет выступать под 18-м номером, но при этом сам футболист, которого харьковские болельщики считали "первым после бога" ни разу не появляется в кадре.