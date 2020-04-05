Назван крайний срок, до которого должны быть сыграны финалы еврокубков

05 апреля 2020 г. 14:50
Автор: Витлий Лабскир
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Президент УЕФА Александр Чеферин озвучил время "Ч", после которого окажется невозможным определить победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 гг.

По словам Чеферина, если до 3-го августа еврокубки не завершатся, то в нынешнем сезоне уже не будут названы их обладатели.

Следует напомнить, что в Лиге Европы еще выступает донецкий "Шахтер". В первом матче 1/8 финала он одержал победу в гостях над немецким "Вольфсбургом" - 2:1. А ответный матч в Харькове уже не был сыгран из-за того, что футбол ушел на коронавирусную паузу.

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