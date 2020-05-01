Назван обладатель золотых наград досрочно завершившегося чемпионата Франции по футболу

Во Франции из-за коронавируса профессиональные спортивные соревнования запрещены до 1 сентября. Поэтому наиональный чемпионат по футболу досрочно завершен. На момент его остановки, было это 8 марта, удалось провести 28 туров из 38-ми.

Чемпионом Франции признан "Пари-сен-Жермен", у которого 68 очков при 27-ми сыгранных матчах. Преимущество "ПСЖ" на "Марселем", сыгравшим 28 поединков и занявшим 2-е место, составляет 12 очков.

Впрочем, завершен ли сезон для "ПСЖ", пока непонятно. Эта команда вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов, которая может быть доиграна летом.