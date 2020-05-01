Назван обладатель золотых наград досрочно завершившегося чемпионата Франции по футболу

01 мая 2020 г. 12:28
Автор: Виталий Лабскир
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Во Франции из-за коронавируса профессиональные спортивные соревнования запрещены до 1 сентября. Поэтому наиональный чемпионат по футболу досрочно завершен. На момент его остановки, было это 8 марта, удалось  провести 28 туров из 38-ми.

Чемпионом Франции признан "Пари-сен-Жермен", у которого 68 очков при 27-ми сыгранных матчах. Преимущество "ПСЖ" на "Марселем", сыгравшим 28 поединков и занявшим 2-е место, составляет 12 очков.

Впрочем, завершен ли сезон для "ПСЖ", пока непонятно. Эта команда вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов, которая может быть доиграна летом.

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