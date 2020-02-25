Назван срок дисквалификации за допинг харьковского футболиста киевского "Динамо"

Апелляционный орган УЕФА вынес наказание 23-летнему харьковскому форварду сборной Украины и киевского "Динамо" Артему Бееседину.

Как сообщил официальный сайт "Динамо" (Киев), УЕФА дисквалифицировал Беседина на 1 год по дисциплинарному делу относительно нарушения антидопинговых правил.

Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно срок действия санкции начинается именно с этого дня.

Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина.