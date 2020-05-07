Названа официальная дата возобновления футбола в немецкой Бундеслиге

Германия первой из европейских футбольных топ-чемпионатов выходит из коронавирусной паузы.

Сначала власти Германии одобрили разрешение возобновить футбол в мае.

А теперь генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт официально назвал дату возобновления национального чемпионата в первой и второй Бундеслигах - 16 мая.

В первой Бундеслиге турнир, прерванный два месяца назад, возобновится с 26-го тура. 16-ти командам предстоит сыграть еще по 8 матчей.

Пока лидирует мюнхенская "Бавария", имеющая 55 очков. Ближайший преследователь - дортмундская "Боруссия" отстает на 4 очка.