Названа ориентировочная дата ответного матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург"

12 марта донецкий "Шахтер" одержал выездную победу 2:1 над немецким "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и должен был 19 марта играть ответный поединок в Харькове. Однако пандемия коронавируса отложила этот матч, равно как и весь футбол в Европе, за исключением Беларуси, на неопределенное время.

И, вот, в УЕФА спланировали возможный вариант продолжения еврокубковой кампании. "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа. 10 и 13 августа состоятся четвертьфинальные поединки, 17 и 20 августа – полуфиналы. Финал пройдет в польском Гданьске 27 августа.

Впрочем, у коронавируса могут быть свои планы на этот план УЕФА.