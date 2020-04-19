Названа ориентировочная дата ответного матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург"

19 апреля 2020 г. 13:29
Автор: Виталий Лабскир
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12 марта донецкий "Шахтер" одержал выездную победу 2:1 над немецким "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и должен был 19 марта играть ответный поединок в Харькове. Однако пандемия коронавируса отложила этот матч, равно как и весь футбол в Европе, за исключением Беларуси, на неопределенное время.

И, вот, в УЕФА спланировали возможный вариант продолжения еврокубковой кампании. "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа. 10 и 13 августа состоятся четвертьфинальные поединки, 17 и 20 августа  – полуфиналы. Финал пройдет в польском Гданьске 27 августа.

Впрочем, у коронавируса могут быть свои планы на этот план УЕФА.

Видео: 

Вольфсбург – Шахтер – 1:2. Голы и обзор победного матча Лиги Европы (12.03.2020)

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