Названы хозяева летних Олимпиад 2024 и 2028 годов

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил, что Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах пройдут в Париже и в Лос-Анджелесе.

Оба города подали заявку на проведение Олимпиады в 2024 году, но МОК решил отдать им право на проведения двух Олимпийских игр подряд.

Но кому именно достанутся Игры в 2024, а кому - 2028 году, будет ясно только в сентябре. Глава МОК Томас Бах отметил, что в последующие два месяца будут проведены переговоры, на которых и будет это решено.

На проведение Игр 2024-го и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим.

Окончательно выборы столиц состоятся на 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября. И Париж, и Лос-Анджелес уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал Олимпиады в 1900 и 1920 годах, Лос-Анджелес – в 1932 и 1984 году. Ближайшие летние Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио.