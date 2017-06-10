Названы сроки возможного матча-реванша между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа

10 июня 2017 г. 13:01
Источник: "Зеркало недели"
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Украинский боксер-супертяж Владимир Кличко, проигравший в апреле этого года нокаутом в 11-м раунде бой британцу Энтони Джошуа,  заявил, что продолает принимать решение завершать карьеру, или выходить на матч-реванш.

Пока же совет директоров Международной боксерской федерации (IBF) назначил период, в который должен состояться реванш между Кличко и Джошуа.

В своем официальном заявлении IBF рассмотрела варианты, как того, что бой состоится, так и того, что второго поединка не будет:

1) Если у Владимира Кличко не получится выйти на реванш до 28 октября 2017, то бой должен состояться не позже чем 2 декабря 2017 года.

2) Курбат Пулев – следующий оппонент чемпиона IBF, вне зависимости от того, кто одержит победу в поединке. Если бой не состоится до 2 декабря, то Пулев продолжает оставаться обязательным претендентом на титул Джошуа.

3) После реванша IBF не будет рассматривать возможность объединительного поединка для чемпиона.

4) Больше не будет никаких исключений для Энтони Джошуа или Владимира Кличко, если он выиграет бой, приоритетными остаются поединки против обязательных претендентов.

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