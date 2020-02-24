Не для cлабонервных. Футболистка вывихнула колено и стала вбивать его назад кулаком

Душераздирающий эпизод в матче женских футбольных команд.

В женском чемпионате Шотландии по футболу встречались "Сент-Миррен" и "Инвернесс".

Капитан "Сент-Миррена" Джейн О’Тул после столкновения с соперницей упала и при этом вывихнула колено. О’Тул, превозмогая боль, тут же стала сама себе проводить операцию по вправлению вывиха, стараясь ударами кулаком поставить колено на место.

Остается добавить, что футболистке это удалось. После чего она встала, отказалась от замены и доиграла матч до конца. Правда "Сент-Миррен" разгромно проиграл - 0:7.