Не скидывая перчаток. Массовая драка в НХЛ

05 января 2020 г. 13:04
Автор: Виталий Лабскир
11 просмотров

Хоккеисты, опасаясь получить 5-минутные штрафы за драку, не сталои снимать перчатки. Но это не помешало им бить друг друга по лицу.

Так произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Сент-Луисом" и "Вегасом".

В результате арбитр выписал по две минуты штраа за грубую игру трем игрокам "Вегаса" и двум - "Сент-Луиса".

На момент этой массовой драги счет был 3:0 в пользу "Сент-Луиса". Основное же время матча завершилось вничью 4:4. После чего "Вегас" вырвал победу в овертайме - 5:4.

Видео: 

Scrum Between Golden Knights & Blues. Pacioretty, Hague, MacEachern, Sanford, Engelland Involved

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.