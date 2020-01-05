Не скидывая перчаток. Массовая драка в НХЛ

Хоккеисты, опасаясь получить 5-минутные штрафы за драку, не сталои снимать перчатки. Но это не помешало им бить друг друга по лицу.

Так произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Сент-Луисом" и "Вегасом".

В результате арбитр выписал по две минуты штраа за грубую игру трем игрокам "Вегаса" и двум - "Сент-Луиса".

На момент этой массовой драги счет был 3:0 в пользу "Сент-Луиса". Основное же время матча завершилось вничью 4:4. После чего "Вегас" вырвал победу в овертайме - 5:4.