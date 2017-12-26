Небитый российский боксер прибыл в тренировочный лагерь украинца Усика

Российский боксер тяжелого веса Алексей Папин прибыл в тренировочный лагерь чемпиона WBO Александра Усика, где выступит в качестве спарринг-партнера украинца.

Усик готовится к бою против чемпиона WBC латвийца Майриса Бриедиса, который состоится в Риге 27 января.

Этот поединок станет полуфиналом Всемирной боксерской суперсерии.

Что касется российского спарринг-партнера Усика, Папин из 9-ти боев, проведенных на профессиональном ринге, все выиграл. В том числе 8 - нокаутом. Последнюю свою победу Папин одержал около месяца назад над украинцем Исмаилом Силлахом.