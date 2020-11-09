Необычное фехтование

Микс спортивных соревнований по фехтованию и исторической реконструкции. В Харькове состоялся весьма оригинальный турнир на различных видах фехтовального оружия и в нетрадиционных для профессионального фехтования дисциплинах.

На базе спорткомплекса «Политех» прошел фехтовальный турнир «Эспада де Маэстро». В соревнованиях приняли участие около сорока фехтовальщиков из Харькова, Днепра, Киева и Полтавы. Турнир состоялся уже в четвертый раз. Он является своеобразным миксом между спортивными соревнованиями и исторической реконструкцией.

Вячеслав Голодюк, руководитель клуба дуэльного фехтования «Восток» (Харьков):

Мы реконструируем историческое фехтование и сражаемся на макетах этого исторического оружия. Как спортивное фехтование, только в историческом контексте.

Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: рапира-соло, рапира-пара и сабля. Комлекты наград разыгрывались отдельно среди женщин и в смешанной категории «абсолют».

Вероника Довгаль, победительница турнира:

В олимпийском фехтовании привыкли делить на женские и мужские номинации. У нас, к сожалению, или к счастью, есть смешанные номинации, в которых мы деремся все вместе, потому что это дает гораздо больше опыта. И, в принципе, это достаточно честно. Направление еще молодое, девчонок достаточно мало. И нам хочется получать как можно больше опыта, как можно больше боев, и мы соревнуемся все вместе.

Во всех дисциплинах победителями стали представители фехтовального клуба «Черный отряд» из Днепра. Максимальный результат среди харьковчан продемонстрировали представители клуба «Шарухань» - они получили «серебро» и «бронзу» в сабельном фехтовании.