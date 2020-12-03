Необычный рекорд "Барселоны" в Лиге Чемпионов

03 декабря 2020 г. 15:28
Автор: Виталий Лабскир
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Достижение, тянущее на эпитеты "удивительное" и "необычное".

Матч 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов между венгерским "Ференцварошом" и испанской "Барселоной" завершился победой "Барселоны" 3:0. При этом счет 3:0 установился после того, как Усман Дембеле реализовал пенальти.

Рекорд же в том, что "Барселона" стала первой командой, которая пробивала 11-метровые в 5-ти подрях матчах Лиги Чемпионов. В предыдущих четырех поединках пенальти трижды пробивал Лионел Месси и один раз Мартин Брэйтуэйт. Все они были реализованы.

 

Видео: 

Dembele penalty vs Ferencvaros. UCL 2020

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