Неописуемая радость. Победный гол во втором овертайме решающего 7-го матча

08 мая 2019 г. 13:35
Автор: Виталий Лабскир
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Эпическая развязка в противостоянии за выход в полуфинал плей-офф Кубка Стэнли.

В четвертьфинальной паре между "Сент-Луисом" и "Далласом" после шести матче счет был ничейным 3-3.

Вничью 1:1 завершилось и основное время решающего, седьмого поединка. Первый 20-минутный овертайм вышел сухим и, наконец, во втором овертайме - на 86-й минуте матча Патрик Марун таки закинул победную шайбу и принес "Сент-Луису" победу 2:1 в этом матче 4-3 во всей серии.

Остается еще добавить, что буквально несколько месяцев назад - после Нового года "Сент-Луис" занимал последнее место в НХЛ и имел совсем небольшие шансы вообще отобраться в плей-офф.

Видео: 

GOTTA SEE IT: Patrick Maroon Bangs In Double-OT Game 7 Winner For Blues

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