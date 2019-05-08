Неописуемая радость. Победный гол во втором овертайме решающего 7-го матча

Эпическая развязка в противостоянии за выход в полуфинал плей-офф Кубка Стэнли.

В четвертьфинальной паре между "Сент-Луисом" и "Далласом" после шести матче счет был ничейным 3-3.

Вничью 1:1 завершилось и основное время решающего, седьмого поединка. Первый 20-минутный овертайм вышел сухим и, наконец, во втором овертайме - на 86-й минуте матча Патрик Марун таки закинул победную шайбу и принес "Сент-Луису" победу 2:1 в этом матче 4-3 во всей серии.

Остается еще добавить, что буквально несколько месяцев назад - после Нового года "Сент-Луис" занимал последнее место в НХЛ и имел совсем небольшие шансы вообще отобраться в плей-офф.