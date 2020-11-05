Непобедимый боксер дважды уронил и добил соперника

В главном событии боксерского вечера в Лос-Анджелесе бой был остановлен в 9-м раунде

Дрались в рамках полусреднего веса Эймантас Станёнис из Литвы и американец Джастин Делоуч.

В 9-м раунде Станёнис сначала дважды отправил Делоуча в нокдаун, а затем рефери дал отмашку о прекращении поединка, увидев, что американец уже не в состоянии защищаться.

Это 11-я победа Станёниса в 11-ти проведенных боях на профессиональном ринге, в том числе 8-я - нокаутом. В профессиональный бокс Станёнис перешел после Олимпиады-2016.