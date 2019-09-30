Непобедимый боксер-супертяж отправил в нокдаун, а затем нокаутировал соперника в 1-м раунде

22-летний британец Даниэль Дюбуа считается одной из главных надежд супертяжелого веса в профессиональном боксе.

В 20-летнем возрасте Дюбуа прекратил свою многообещающую любительскую карьеру, хотя мог бы стать одним из главных фаворитов Олимпиады-2020 в Токио, и перешел в профессионалы.

За три года он уже провел на профессиональном ринге 13 боев. Все выиграл, в том числе 12 - нокаутом.

Последняя победа была добыта в Лондоне за один неполный раунд. Соперником Дюбуа был Эбенезер Тетте из Ганы. Сначала Дюбуа отправил соперника в нокдаун. Причем Тетте настолько "поплыл", что рефери смело мог прекращать бой. Однако поединок был продолжен, и практически сразу ганский боксер снова упал. Рефери вновь начал отсчет, однак быстро понял, что эо пустая затея.