Непобедимый боксер-супертяж "разгромил" соперника в чемпионском бою

19 июля 2020 г. 11:39
Автор: Виталий Лабскир
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Всё активнее оживает мир профессионального бокса.

В рамках боксерского вечера в немецком Магдебурге главным был поединок в супертяжелой весовой категории между Агитом Кабайелом из Германии и греком Евгениосом Лазаридисом. Это был бой за пояс континентального чемпиона по версии WBA.

По итогам всех 10-ти раундов, запланированных регламентом, Кабайел одержал безогворочную единогласную победу на карточках всех судей: 100-90, 99-91 и 98-92.

У Кабайела это 20-я победа в 20-ти боях на профессиональном ринге. При этом 13 раз он побеждал нокаутом.

 

Видео: 

Agit Kabayel gegen Lazaridis , Highlights 10 Runden

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