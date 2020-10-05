Непобедимый боксер-супертяж "уложил" соперника

05 октября 2020 г. 16:40
Автор: Виталий Лабскир
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Все закончилось на первой минуте 3-го раунда.

В аглийском городе Милтон-Кинс (графство Бакенгемшир) состоялся вечер профессионального бокса, в рамкох которого дрались хорватский и ирландский супертяжи - Ален Бабич против Нейла Кеннеди.

На первых же секундах третьего раунда Бабич отправил соперника в нодаун. Ирландский боксер до счета "10" поднялся на ноги. Рефери дал добро продолжать бой.

Бабич тут же обрушил на Кеннеди серию ударов, и рефери счел нужным вмешаться и остановить поединок, зафиксировав победу хорватского боксера техническим нокаутом.

У Алена Бабича по прозвищу "Свирепый" это был 5-й бой на профессинальном ринге и при этом 5-я победа нокаутом.

Видео: 

Alen Babic vs Niall Kennedy FULL FIGHT BOXING HD

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