Непобедимый боксер трижды ронял соперника

12 декабря 2020 г. 13:25
Автор: Виталий Лабскир
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Откровенное избиение.

В Будапеште состоялся боксерский поединок за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) между венгром Балажом Бвчкаи и Ником Клаппертом из Германии.

Во 2-м раунде Бачкаи трижды отправлял соперника в нокдаун. Клапперт трижды тяжело падал, но неизменно вставал до счета "10". После третьего нокдауна из угла Клапперта было выброшено белое полотенце, и рефери зафиксировал победу Бачкаи техническим нокаутом.

У Бачкаи это 14-я победа в 14-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 8-я - нокаутом.

Видео: 

Bacskai Balázs 2020. december 11.

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