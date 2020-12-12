Непобедимый боксер трижды ронял соперника

Откровенное избиение.

В Будапеште состоялся боксерский поединок за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) между венгром Балажом Бвчкаи и Ником Клаппертом из Германии.

Во 2-м раунде Бачкаи трижды отправлял соперника в нокдаун. Клапперт трижды тяжело падал, но неизменно вставал до счета "10". После третьего нокдауна из угла Клапперта было выброшено белое полотенце, и рефери зафиксировал победу Бачкаи техническим нокаутом.

У Бачкаи это 14-я победа в 14-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 8-я - нокаутом.