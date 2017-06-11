Непобедимый до сих пор боксер проиграл нокаутом за 20 секунд

В столице Северной Ирландии Белфасте состоялся многообещающий бой боксеров-супертяжей, завершившийся слишком быстро.

31-летний ирландец кубинского происхождения Майк Перес, более двух лет не выходивший в ринг после поражения в мае 2015-го от россиянина Александра Поветкина, дрался против 32-летнего Виктора Бискака из Словакии. При этом в послужном списке Бискак было до сих пор 10 побед (в том числе 7 нокаутом) в 10-ти проведенных боях.

И, вот, развязка в бою Переса с Бикаком случилась уже на 20-й секунде первого раунда. Бискак упал от пропущенного удара, и подняться уже не смог, сославшись на то, что у него болит нога.

Само собой, публика отреагировала на случившееся оглушительным свистом.