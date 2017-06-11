Непобедимый до сих пор боксер проиграл нокаутом за 20 секунд

11 июня 2017 г. 13:29
87 просмотров

В столице Северной Ирландии Белфасте состоялся многообещающий бой боксеров-супертяжей, завершившийся слишком быстро.

31-летний ирландец кубинского происхождения Майк Перес, более двух лет не выходивший в ринг после поражения в мае 2015-го от россиянина Александра Поветкина, дрался против 32-летнего Виктора Бискака из Словакии. При этом в послужном списке Бискак было до сих пор 10 побед (в том числе 7 нокаутом) в 10-ти проведенных боях.

И, вот, развязка в бою Переса с Бикаком случилась уже на 20-й секунде первого раунда. Бискак упал от пропущенного удара, и подняться уже не смог, сославшись на то, что у него болит нога.

Само собой, публика отреагировала на случившееся оглушительным свистом.

Видео: 

Mike Pérez vs Viktor Biscak

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.