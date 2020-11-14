Непобедимый Кроуфорд оказался легче соперника

14 ноября 2020 г. 13:38
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, считающийся одним из лучших в мире, независимо от весовых категорий, американец Теренс Кроуфорд проведет свой первый бой в эпоху коронавирусной пандемии

Соперником Кроуфорда, являющегося чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), будет британец Келл Брук.

На церемонии взвешивания Брук завесил на 66,7 кг. Вес Кроуфорда составил 66,4 кг.

Для Кроуфорда это будет 37-й бой на профессиональном ринге. Все 36 предыдущих он выиграл, в том числе 27 – нокаутом.

С Бруком Кроуфорд подерется в американском Лас-Вегасе.

 

Видео: 

Terence Crawford & Kell Brook make weight, stare each other down | Boxing on ESPN

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