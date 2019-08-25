 

Непобедимый супертяж нокаутировал соперника

25 августа 2019 г. 15:46
Автор: Виталий Лабскир
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Бронзовый призер летней Олимпиады-2016 хорватский боксер-супертяж Филип Хргович уверенной поступью осваивается в профессиональном боксе. Он провел 9-й бой в профессионалах, одержал 9-ю победу, при этом 7-ю - нокаутом

Соперником Хрговича был мексиканец Марио Эредиа. Причем бой проходил в Мексике.

Развязка пришлась на первые полминуты третьего раунда, за которые Хргович выпустил серию ударов по сопернику. Эредиа упал. Встал до счета "10", но продолжать поединок был уже не в состоянии.

Этой победой Хргович, не проводивший пока боев с элитными боксерами супертяжелого веса,  защитил титул интернационального чемпиона по версии WBC.

Видео: 

Filip Hrgovic vs Mario Heredia - 3RD ROUND KO

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