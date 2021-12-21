Несправедливо? Вратарь был удалён за то, что вынужденно снял маску

Всё по правилам, но…

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Виннипегом» у вратаря Джордана Биннингтона в результате столкновения с соперником расстегнулся один из ремней на шлеме.

Биннингтон из-за этого неудобства снял шлем, и тут же арбитр поднял руку и удалил голкипера на 2 минуты с формулировкой «задержка игры».

Недовольство и самого Биннингтона и капитана «Сент-Луиса» — мол, с растёгнутым шлемом играть невозможно, так и осталось недовольством. Арбитр поступил в полном соответствии с правилами. Вот если бы с вратаря шлем спал сам по себе, тогда бы удаления не было.

Следует отметить, что эта ситуация произошла при счете 3:1 в пользу «Виннипега». Пока длилось штрафное время вратаря, «Сент-Луис» сначала забив в меньшинстве, а затем «Виннипег» реализовал большинство. И в итоге — 4:2 — победа «Виннипега».