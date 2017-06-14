Нестерпимая боль после пропущенного на 5-й секунде боя удара в пах

14 июня 2017 г. 16:10
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В Южной Корее поединок бойцов ММА в супертяжелом весе между местным спортстсменом Хьюн Ман Мунгом и китайцем Аоригеле завершился очень быстро, при этом победитель не был официально определен. Проигравшим же точно оказался китайский боец.

Едва начался бой, южнокореец на 5-й секунде нанес сопернику удар ногой и угодил точно в пах.

Китайцу стало адски больно. Не хватит слов, чтобы описать мучения, которые он испытывал.

Рефери не стал продолжать бой.

Поединок признан несостоявшимся, вот только бедняге, у которого горел от боли пах, от этого не легче.

 

Видео: 

[XIAOMI ROAD FC 039] AORIGELE(아오르꺼러) VS MYUNG HYUN-MAN(명현만)

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