Неуемная радость футболистов и болельщиков команды, впервые вышедших в серию "А" итальянского футбола

Исторический успех итальянского футбольного клуба "Беневето".

Футболисты "Беневето", обыграв "Карпи" 1:0 в ответном матче финала плей-офф Серии "В", впервые в своей истории вышли в серию "А" - элитный дивизион итальянского клубного футбола. В первой встрече команды голов не забили.

После финального свистка радость охватила футболистов и болельщиков "Беневето".

Сначала празднество происходило на стадионе. Затем футболисты "Беневето" выехали на крыше автобаса на улицы города, где их приветствовали десятки тысяч людей.