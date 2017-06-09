Неуемная радость футболистов и болельщиков команды, впервые вышедших в серию "А" итальянского футбола

09 июня 2017 г. 14:22
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Исторический успех итальянского футбольного клуба "Беневето".

Футболисты "Беневето", обыграв "Карпи" 1:0 в ответном матче финала плей-офф Серии "В", впервые в своей истории вышли в серию "А" - элитный дивизион итальянского клубного футбола. В первой встрече команды голов не забили.

После финального свистка радость охватила футболистов и болельщиков "Беневето".

Сначала празднество происходило на стадионе. Затем футболисты "Беневето" выехали на крыше автобаса на улицы города, где их приветствовали десятки тысяч людей.

Видео: 

Benevento in Serie A - Premiazione e festeggiamento negli spogliatoi

Benevento in serie A

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