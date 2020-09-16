Неуемная радость после победного гола во втором овертайме

Очень упорный матч.

В полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли между "Тампа-Бей Лайтинг" и "Нью-Йорк Айлендерс", продолжающеся до четырех побед одной из команд, после четырех матчей счет был 3-1 в пользу "Тампа-Бей".

Три периода 5-го поединка завершились вничью - 1:1. Дальше игра пошла до победной шайбы. Первый 20-тиминутный овертайм вышел "сухим". Во втором хоккеист "Тампа-Бей" Кевин Шаттенкирк, нанося бросок, сделал это крайне неудачно и, фактически, "обрезался". Хоккеисты "Айлендерс" организовали быструю атаку, и Джордан Эберле переиграл вратаря "Тампа-Бей" Андрея Василевского.

Так "Нью-Йорк Айлендерс" выиграл 2:1 и сократил отставание в серии - 2-3.