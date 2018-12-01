Неулыбчивые боксерши зрелого возраста поспорят за чемпионский титул

01 декабря 2018 г. 14:39
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В Вашингтоне состоится вечер бокса из восьми боев которого главным будет женский поединок. При этом соперницам на двоих 85 лет.

43-летняя Санна Турунен из Финляндии будет драться против 42-летней американки Тори Нельсон за вакантный пояс по версии UBF в среднем весе.

В послужном списке Турунен лишь 6 боев, четыре из которых она выиграла. Нельсон 23 раза выходила в ринг и при этом 18 раз покидала его победительницей.

Соперницы взвесились перед боем и провели дуэль взглядов, в ходе которой, судя по всему оценивали, кто из них лучше выглядит. 

Видео: 

TORI NESLSON WEIGHS IN AND FACEOFF AGAINST SANNA TORENEN

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