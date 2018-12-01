Неулыбчивые боксерши зрелого возраста поспорят за чемпионский титул

В Вашингтоне состоится вечер бокса из восьми боев которого главным будет женский поединок. При этом соперницам на двоих 85 лет.

43-летняя Санна Турунен из Финляндии будет драться против 42-летней американки Тори Нельсон за вакантный пояс по версии UBF в среднем весе.

В послужном списке Турунен лишь 6 боев, четыре из которых она выиграла. Нельсон 23 раза выходила в ринг и при этом 18 раз покидала его победительницей.

Соперницы взвесились перед боем и провели дуэль взглядов, в ходе которой, судя по всему оценивали, кто из них лучше выглядит.