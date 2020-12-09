Невероятная радость. Спасение после поражения со счетом 0:4

09 декабря 2020 г. 17:07
Автор: Виталий Лабскир
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Драматичнейшее футбольное противостояние.

В чемпионате Мексики по футболу нынче решающие матчи стадии плей-офф. Определились финалисты. В каждой полуфинальной паре игралось по два матча.

В одной паре между "Леоном" и "Гвадалахарой" первый матч завершился вничью - 1:1, ответный - победой "Леона" 1:0, и "Леон" вышел в финал.

Во второй же полуфинальной паре - между "Крус Асулем" и "Пумасом" случилось то самое "драматичнейшее противостояние". Первый матч выиграл "Крус Асуль" - 4:0 и, казалось бы, обеспечил себе выход в финал. Но в ответном поединке "Пумас" сумел взять верх с таким же счетом - 4:0. В таком случае, согласно регламенту, победа по сумме двух матчей присуждается той команде, которая завершила выше регулярный чемпионат. По этому показателю "Пумас" вышел в финал.

Ниже на видео - 4-й спасительный гол "Пумаса", забитый на 89-й минуте ответного матча Хуаном Пабло Виганом, и эмоции после этого гола.

Видео: 

¡Cardíaco! Gol de Pumas y se pone en la final | Pumas 4-0 Cruz Azul | Guard1anes 2020 Liga Mx | TUDN

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