Невероятная развязка в финале Кубка Либертадорес

В финальном матче за главный кубковый трофей в клубном футболе Южной Америки команда, проигрывавшая на 89-й минуте 0:1, забила в оставшееся время два гола и стала обладателем Кубка Либертадорес.

В столице Перу - Лиме, в финале Кубка Либертадорес встречались бразильский "Фламенго" и аргентинский "Ривер Плейт".

На 14-й минуте футболист "Ривер Плейт" Рафаэль Борре вывел свою команду вперед. На что "Фламенго" ответил голевым дублем Габриэла Барбозы на 89-й и 90+2-й минутах матча.

Так "Фламенго", совершив почти невообразимый камбек, победил 2:1 и во второй раз в своей истории выиграл Кубок Либертадорес. Первый аналогичный триумф "Фламенго произошел уже в далеком 1981 году.