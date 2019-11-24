Невероятная развязка в финале Кубка Либертадорес

24 ноября 2019 г. 13:17
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В финальном матче за главный кубковый трофей в клубном футболе Южной Америки команда, проигрывавшая на 89-й минуте 0:1, забила в оставшееся время два гола и стала обладателем Кубка Либертадорес.

В столице Перу - Лиме, в финале Кубка Либертадорес встречались бразильский "Фламенго" и аргентинский "Ривер Плейт".

На 14-й минуте футболист "Ривер Плейт" Рафаэль Борре вывел свою команду вперед. На что "Фламенго" ответил голевым дублем Габриэла Барбозы на 89-й и 90+2-й минутах матча.

Так "Фламенго", совершив почти невообразимый камбек, победил 2:1 и во второй раз в своей истории выиграл Кубок Либертадорес. Первый аналогичный триумф "Фламенго произошел уже в далеком 1981 году.

Видео: 

Resumen | Flamengo 2 River 1 | FINAL LIBERTADORES 2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.