Невероятно. Рефери не увидел, что боксер нокаутирован

18 августа 2020 г. 14:48
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, рефери пора на пенсию.

В американском Талсе (штат Оклахома) состоялся боксерский вечер, в рамках которого дрались Исраил Мадримов из Узбекистана и американец Эрик Уокер.

В 9-м раунде Мадримов размашистым ударом в челюсть отправил Уокера в нокаут. Но рефери, обслуживавший этот поединок, Гэри Риттер умудрился не увидеть нокаутирующий удар. Рефери решил, что американский боксер упал от толчка, дал Уокеру восстановиться, и бой был продолжен.

В конце концов Мадримов выиграл по очкам.

Момент с нокаутом, проигнорированным рефери, на 5:05.

Видео: 

HIGHLIGHTS | Israil Madrimov vs. Eric Walker

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