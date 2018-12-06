Невероятно. В матче чемпионата Аргентины собака отбила мяч, летевший в ворота

Уникальный случай произошел в матче третьего аргентинского футбольного диавизиона.

В поединке команд с длинными названиями "Хувентуд Унида де Гуалегуайчу" и "Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо" внезапно выскочившая на поле собака помешала мячу влететь в ворота.

Вратарь гостей пытался быстро выбить мяч на половину поля соперника, но ему это помешал сделать игрок хозяев, выставивший ногу. В результате футболист пробил по пустым воротам. Но мяч в сетке не оказался: в это время по линии ворот бежала собака и отбила мяч.

Больше выручать гостей собака не собиралась, и хозяева одержали победу со счетом 3:0.