Невероятно. В матче чемпионата Аргентины собака отбила мяч, летевший в ворота

06 декабря 2018 г. 17:50
Источник: www.unian.net
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Уникальный случай произошел в матче третьего аргентинского футбольного диавизиона.

В поединке команд с длинными названиями "Хувентуд Унида де Гуалегуайчу" и "Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо" внезапно выскочившая на поле собака помешала мячу влететь в ворота.

Вратарь гостей пытался быстро выбить мяч на половину поля соперника, но ему это помешал сделать игрок хозяев, выставивший ногу. В результате футболист пробил по пустым воротам. Но мяч в сетке не оказался: в это время по линии ворот бежала собака и отбила мяч. 

Больше выручать гостей собака не собиралась, и хозяева одержали победу со счетом 3:0.

 

В матче третьего аргентинского дивизиона

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/curiosities/10364055-v-chempionate-argentiny-pes-effektno-otbil-myach-s-linii-vorot-video.html

Видео: 

Stray Dog Makes Epic Goal-Line Save In Third Tier Match In Argentina

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