Невероятное попадание в кольцо с отрицательного угла

Мяч угодил в кольцо по очень необычной траектории.

В третей четверти матча регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Нью-Йорк Никс" сфолили на игроке "Клипперс" Поле Джордже. При этом Джордж, находясь уже за кольцом, сумел совершить бросок, при котором мяч, пролетев над щитом, приземлился в корзину "Нью-Йорк Никса".

Эти два очка были засчитаны и, фактически, оказались решающими, поскольку "Лос-Анджелес Клипперс" в итоге одержал победу в этом матче 135:132.

Попадание же Джорджа с отрицательного угла через щит было, к тому же, признано лучшим моментом дня в НБА.