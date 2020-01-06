Невероятное попадание в кольцо с отрицательного угла

06 января 2020 г. 14:36
Автор: Виталий Лабскир
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Мяч угодил в кольцо по очень необычной траектории.

В третей четверти матча регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Нью-Йорк Никс" сфолили на игроке "Клипперс" Поле Джордже. При этом Джордж, находясь уже за кольцом, сумел совершить бросок, при котором мяч, пролетев над щитом, приземлился в корзину "Нью-Йорк Никса".

Эти два очка были засчитаны и, фактически, оказались решающими, поскольку "Лос-Анджелес Клипперс" в итоге одержал победу в этом матче 135:132.

Попадание же Джорджа с отрицательного угла через щит было, к тому же, признано лучшим моментом дня в НБА.

Видео: 

Paul George converts an incredible and 1 from behind the basket against the Knicks

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