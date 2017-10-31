Невероятное спасение команды, проигрывавшей 1:3 на 92-й минуте

31 октября 2017 г. 13:12
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В одном из матчей регионального английского дивизиона случилась развязка, которую обязательно следует посмотреть.

По завершении 90 минут матча "Пэдихэм" - "Уиднес" счет был 1:3.

На второй компенсированной минуте футболисты "Пэдихэма" один мяч сквитали.

Тут же "Уиднес" развел мяч с центра поля и в своей атаке упустил сразу несколько, что назыается, стопроцентных возможностей забить. После чего уже "Пэдихэм" перешел в атаку и умудрился сделать ее голевой, Так был спасен, казалось бы, безнадежный матч. Между вторым и третьим голами "Пэдихэма" прошло 58 секунд.

Финальный свисток зафиксировал ничью 3:3.

Видео: 

28-10-2017 Padiham v Widnes (the last minute - from 1-3 down to 3-3 in 58 seconds)

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