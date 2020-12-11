Невероятный гол после сальто и вбрасывания мяча из аута

К этому голу даже трудно подобрать эпитет.

В календарном матче Про-лиги Персидского залива (так официально называется чемпионат Ирана по футболу) в 5-м туре встречались команды "Гол Гохар" (Сирджан) - "Пайкан" (Годс).

На 7-й минуте этого матча футболист "Пайкана" Надер Мохаммади вбрасывал мяч из аута. Этот футболист известен тем, что часто перед врасыванием мяча он делает сальто. Этот трюк Мохаммади исполнил и на сей раз. Мяч полетел в ворота "Гол Гохара", и если бы залетел, никого не коснувшись, то гол не был бы засчитан, поскольку в футболе забивать руками запрещено.

Но вратарь "Гол Гохара" Алиреза Хагигхи зачем-то попытался парировать мяч и зацепил его рукой. В результате взятие ворот было засчитано и записано в протокол матча, как автогол Хагигхи.

Сам же матч завершился победой "Пайкана" со счетом 2:1.