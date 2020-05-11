Невероятный гол пяткой

11 мая 2020 г. 12:44
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпионату Южной Кореи по футболу нужно было начинаться, как минимум, ради такого гола.

В Южной Корее ослаблен карантин, и стартовал чемпионат страны по футболу. В первом туре в матче между командами "Канвон" и "Сеул" был забит шедевральный гол.

На 85-й минуте этого поединка при счете 1:1 футболисты "Канвона" убежали в контратаку, которая завершилась тем, что Чо Джэ Ван, повернувшись спиной к воротам "Сеула", забил гол пяткой.

Этот мяч вывел "Канвон" вперед 2:1. А в итоге поединок завершился со счетом 3:1.

Видео: 

Great goal by Jo Jae Wan Gangwon fc 2-1 Fc Seoul

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