Невероятный промах в матче национальных сборных при ударе по пустым воротам

Футболист, выступающий за сборную Мексики, умудрился не попасть в пустые ворота, находять во вратарской.

"Отличился" подобным образом в полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ Луис Монтес.

Сборная Мексики играла в полуфинале против сборной Гаити. Основное время матча завершилось вничью - 0:0. На третьей минуте овертайма мексиканцы получили право на 11-метровый, который реализовал Рауль Хименес. Этот гол, как оказалось, принес мексиканцам минимальную победу 1:0.

Конфуз же Луиса Монтеса случился на фоне сильной усталости, когда шла уже 2-я компесированная минута овертайма, то есть на 122-й минуте матча. К счастью для мексиканцев, этот чудовищный промах не помешал им выйти в финал.

Соперником сборной Мексики в финале станет победитель второго полуфинала, в котором встретятся сборные Ямайки и США.