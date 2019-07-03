 

Невероятный промах в матче национальных сборных при ударе по пустым воротам

03 июля 2019 г. 19:12
Автор: Виталий Лабскир
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Футболист, выступающий за сборную Мексики, умудрился не попасть в пустые ворота, находять во вратарской.

"Отличился" подобным образом в полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ Луис Монтес.

Сборная Мексики играла в полуфинале против сборной Гаити. Основное время матча завершилось вничью - 0:0. На третьей минуте овертайма мексиканцы получили право на 11-метровый, который реализовал Рауль Хименес. Этот гол, как оказалось, принес мексиканцам минимальную победу 1:0.

Конфуз же Луиса Монтеса случился на фоне сильной усталости, когда шла уже 2-я компесированная минута овертайма, то есть на 122-й минуте матча. К счастью для мексиканцев, этот чудовищный промах не помешал им выйти в финал.

Соперником сборной Мексики в финале станет победитель второго полуфинала, в котором встретятся сборные Ямайки и США.

Видео: 

México vs Haití 2019 Falla Chapo Montes a la Fernandez

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