 

Невероятный сейв в волейболе с игрой ногой

14 октября 2019 г. 14:57
Автор: Виталий Лабскир
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В матче Кубка мира по волейболу между сборными Бразилии и Польши произошел шедевральный розыгрыш подачи.

В решающей 5-й партии при счете 1:0 в пользу бразильских волейболистов игрок польской сборной неудачно принял мяч после подачи соперника. После чего другой польский волейболист сумел отбить ногой падавший на пол мяч, а третий - догнать и перекинуть мяч на половину бразильцев. Вскоре этот розыгрыш завершился победным очком для поляков.

Видео данного шедевра смотреть ниже, в видеообзоре матча, с 5:50.

Остается добавить, что сборная Бразилии все же выиграла 5-ю партию этого поединка, а вместе с ней весь матч - 3-2.

Видео: 

POLAND vs. BRAZIL - Highlights | Men's Volleyball World Cup 2019

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